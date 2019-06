L’indiscrezione: Rugani-Juve 2024, presto l’annuncio

Daniele Rugani e la Juve insieme per un’ulteriore stagione, come vi abbiamo anticipato la settimana scorsa. Il difensore centrale aveva da poco rinnovato fino al 2023 con il club bianconero, ma molto presto prolungherà di un anno: le parti hanno raggiunto un accordo totale per firmare un nuovo contratto fino al 30 giugno 2024. Ora manca solo l’annuncio ufficiale, che arriverà a stretto giro di posta.

Foto: sito ufficiale Juventus