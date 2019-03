L’indiscrezione: Rugani-Juve 2023, i giorni dell’annuncio

Daniele Rugani e la Juve, lo scorso 2 novembre vi avevamo anticipato come il club bianconero avesse raggiunto un accordo di massima per il rinnovo fino al 2023 con adeguamento. Poi, vi abbiamo aggiunto che dopo il mercato invernale ci sarebbe stato un incontro tra le parti per gli ultimissimi dettagli (il tutto confermato dalle parole di Fabio Paratici). Tutto secondo copione, considerato che la fumata bianca è arrivata e ora siamo in pieno countdown per l’annuncio. Il centrale classe ’94 con il nuovo accordo arriverà a guadagnare poco meno di 3 milioni di parte fissa all’anno più bonus. Non solo Rugani, perché la Juve molto presto ufficializzerà anche il rinnovo di Mario Mandzukic fino al 2021: un prolungamento annunciato da tempo, a stretto giro di posta arriverà il nero su bianco.

Foto: sito ufficiale Juventus