L’indiscrezione: Ronaldo dal Padova al Catanzaro, scambio di documenti in corso

Molto attivo il mercato di Serie C. E molto attivo, come sempre, il Catanzaro. In questi minuti è in corso lo scambio di documenti con il Padova per il trasferimento in Calabria di Ronaldo, centrocampista di 32 anni, brasiliano con cittadinanza italiana. Un colpo di spessore per la C, ormai ci siamo: operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in B del Catanzaro.

Foto: Instagram Ronaldo