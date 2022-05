L’indiscrezione: Romagnoli-Patric (Lazio) e Mkhitaryan (Roma), summit in arrivo

La settimana scorsa avevamo raccontato che per Alessio Romagnoli e Patric ci sarebbe stato un nuovo summit con la Lazio. Capitolo Romagnoli: il club biancoceleste lo segue, come anticipato, addirittura da settembre, avevamo parlato della possibilità di condizioni diverse sull’ingaggio. La Lazio si è spinta fino a 2,5 milioni più bonus, ma richiesta era di 3,3 milioni a stagione più bonus, ora si può chiudere a 3 milioni. Patric ha fatto molto bene nella seconda parte della stagione, il Valencia vorrebbe chiudere, ma la Lazio – confermiamo – spingerà per trattenerlo. Sulla sponda giallorossa della Capitale probabile un summit per il rinnovo di Mkhitaryan: si cercherà di avvicinarsi al rinnovo, colmando la distanza tra domanda e offerta.

Foto: Twitter Milan