L’indiscrezione: Roma, tesserato l’attaccante senegalese Tall

Novità in casa Roma: è arrivato pochi minuti fa il via libera al club giallorosso per il tesseramento del giovane Tall Lamine Junior. Il ragazzo, classe 2001, si è già allenato con la Prima Squadra di Fonseca e compirà 18 anni il prossimo 5 dicembre. Sbarca a Trigoria, dunque, un prospetto interessante, con il sodalizio capitolino che già da diversi mesi lavorava per riuscire ad ottenerne il trasferimento. Di ruolo prima punta, Tall, originario del Senegal e dotato di grande qualità tecnica, verrà tesserato come giovane di serie.