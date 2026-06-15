L’indiscrezione: Roma, Summerville come Pulisic. I dialoghi con Greenwood e i rinnovi

16/06/2026 | 00:05:21

La Roma ha mantenuto i dialoghi con Greenwood, chiedendogli di avere un po’ di pazienza. È lui la prima scelta, come raccontato in tempi non sospetti, e la disponibilità dell’inglese in uscita dall’Olympique Marsiglia è totale. Ma si viaggia sul filo (il rischio concorrenza esiste) nella speranza di poter accelerare perché prima serve fare almeno una cessione in modo alimentare il tesoretto, Soulé è un indiziato ma non l’unico. I rinnovi stanno procedendo: la Roma avrà un nuovo dialogo con l’entourage di Dybala nel giro di 24-36 ore, la speranza è quella di arrivare a una soluzione che possa accontentare tutti. Fiducia anche per Celik, dialoghi in corso anche con l’entourage di Lorenzo Pellegrini. Un’ultima cosa: abbiamo parlato spesso di Summerville, profilo seguito ma senza alcun tipo di affondo. Il West Ham spara alto, a maggior ragione dopo il gol dell’olandese nell’esordio al Mondiale. Per la Roma il profilo di Summerville è come quello di Pulisic: apprezzamenti, ma non un posto – almeno oggi – in cima alla lista dei desideri.

Foto: Instagram Marsiglia