L’indiscrezione: Roma-Rios, chiudere subito per evitare inserimenti. Ferguson vicino

09/07/2025 | 13:17:20

La Roma sta lavorando seriamente sia per Wesley che per Rios. L’irruzione nella notte per il centrocampista del Palmeiras, dopo le indiscrezioni raccontate nelle ultime 48 ore, nasconde il desiderio di chiudere con una certa celerità per evitare inserimenti di altri club. Rios è molto corteggiato, la Roma si è portata avanti e ora vuole mantenere e consolidare il vantaggio. Per l’attacco si avvicina Evan Ferguson in prestito, c’è l’accordo con il Brighton per il classe 2004, mancano gli ultimi dettagli e l’operazione potrà essere completata. La Roma aveva pensato a profili come Krstovic del Lecce ritenuti troppo costosi (almeno 30 milioni) e almeno per ora intende destinare gli investimenti tra centrocampo e corsie laterali.

Foto: insta rios