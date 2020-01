L’indiscrezione: Roma, resiste Januzaj. Il Liverpool su Shaqiri…

L’agente in missione, resiste per la Roma l’opzione Adnan Januzaj, l’esterno della Real Sociedad, il nome che vi avevamo anticipato diversi giorni fa. Tutto questo perché ora Politano sta parlando come il Napoli, mentre per Shaqiri (che piace sempre moltissimo) il Liverpool continua a fare muro. Januzaj resta in lista, valutazione 15 milioni, si può prendere in prestito con diritto di riscatto.

Foto: Twitter ufficiale Real Sociedad