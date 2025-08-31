L’indiscrezione: Roma, proposti Harder (già scartato) e Pinamonti

31/08/2025 | 11:05:09

Le ultime 48 ore di mercato sono caratterizzate di proposte, riflessioni, valutazioni e anche rifiuti. Alla Roma è stato proposto Conrad Harder, prima che irrompessero altri club e dopo il naufragio della trattativa con il Milan. Un profilo che i giallorossi hanno valutato e poi scartato. Dialoghi indiretti anche con Andrea Pinamonti che Gasperini aveva valutato la scorsa estate qualche giorno prima che arrivasse Retegui per l’infortunio di Scamacca. La Roma ha memorizzato, ma per il momento non prende decisioni, anche perché molto dipenderà dal futuro di Dovbyk. E la priorità resta l’esterno offensivo.

Foto: Instagram Pinamonti