L’indiscrezione: Roma-Mkhitaryan, incontro per il rinnovo. Gli scenari

Mkhitaryan e la Roma: avanti insieme. In queste ore è stato programmato l’incontro per la firma sul rinnovo biennale, nel rispetto di un’opzione pattuita a suo tempo. Le perplessità degli ultimi giorni stanno per cadere, lo stesso armeno aveva aperto dopo la gara di ieri sera a La Spezia cancellando qualsiasi dubbio dovuto ai suoi rapporti con Mourinho ai tempi del Manchester United.

E il suo entourage è nella Capitale per arrivare alla completa quadratura, dovrebbe essere il passaggio decisivo per la firma sul rinnovo. In questi casi conta solo la firma, ma siamo sulla strada giusta.

Foto: Sito Roma