L’indiscrezione: Roma, il casting riparte. Piace anche De Zerbi

Il casting della Roma deve forzatamente ripartire. Dopo l’accordo tra Gasperini e Atalanta fino al 2022, praticamente annunciato da Percassi nel pomeriggio, è il terzo naufragio giallorosso dopo i tentativi per Sarri e Conte. Nella lista c’è Giampaolo, piace anche De Zerbi, ovviamente non sono escluse sorprese (anche straniere, come Blanc, ma non Bielsa che – com’era prevedibile – resterà al Leeds). Di sicuro la Roma è costretta a ripartire quasi da zero.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo