L’indiscrezione: Roma, i giorni di Cristante. E due tavoli con l’Ajax

“Probabile”. Ha detto così Il presidente Percassi in riferimento alla cessione di Bryan Cristante. Non ha parlato di Roma, ma possiamo aggiungere che è la destinazione più probabile oggi. Un profilo che piace dallo scorso 20 dicembre, come segnalato. Il suo agente Riso parla di Juve e di altri club: non discutiamo, ma ora la Roma vuole chiudere. Valutazione tra i 28 e i 30 milioni, l’Atalanta gradirebbe molto Defrel che aveva cercato di prendere nel 2015. E anche questo dettaglio è stato confermato da Percassi. Se arrivasse il via libera definitivo dell’attaccante, gli incastri ci sarebbero tutti. Altrimenti si individuerà un’altra contropartita. Intanto, la Roma ha aperto due tavoli con l’Ajax: di Hakim Ziyech vi avevamo parlato già la scorsa estate, pista sempre viva. E possibile summit nei prossimi giorni con gli olandesi, in un discorso allargato ovviamente a Kluivert junior. Per quest’ultimo, in scadenza 2019, la Roma ha intenzione di allargare l’offerta a 15 più eventuali bonus. L’Ajax chiederà di più, ma per i giallorossi arrivare in qualche modo alla soluzione giusta è una priorità.

Foto: sito ufficiale Atalanta