L’indiscrezione: Roma, da Marcos Leonardo ad Arnautovic, le ultime

Mourinho aspettava uno tra Scamacca e Morata, possibilmente lo spagnolo che era e resta al primo posto della lista. Invece, probabilmente, dovrà accontentarsi delle alternative. Per Marcos Leonardo, attaccante del Santos, la trattativa è stata impostata, in attesa di raggiungere tutti gli accordi con il Santos. Operazione da 15 milioni più bonus, si tratta con il club brasiliano sulle modalità di pagamento per il 2003 che era stato seguito dalla Lazio prima che i biancocelesti virassero su Castellanos. Se non ci saranno novità sul fronte Morata, la Roma potrebbe poi prendere un altro attaccante, tenendo conto che Belotti non è considerato incedibile. Un profilo sondato già oltre un anno fa è quello di Arnautovic (era stato seguito anche Muriel che ora sta valutando proposte arabe), potrebbe tornare di moda. Ma per ora precedenza a Marcos Leonardo.

#Arnautovic piace molto al #Napoli, confermato quanto detto 6 giorni fa. Ma anche alla #Juve che cerca un attaccante con quelle caratteristiche (o con quelle di #Muriel) per dare un’alternativa importante a #Vlahovic. La #Roma c’è, più defilata come il #Milan — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 19, 2022

Foto: Instagram Marcos Leonardo