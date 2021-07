L’indiscrezione: Rolando e il Catanzaro, visite in corso

Gabriele Rolando andrà al Catanzaro. Dopo quanto raccontato nei giorni scorsi, ovvero la clamorosa rottura al momento delle firme, un paio di giorni fa avevamo aggiunto che la situazione si sarebbe potuta sbloccare presto. Infatti, sono in corso le visite dell’esterno in uscita della Reggina che firmerà un biennale per il Catanzaro. Mettendo la parola fine a un’autentica telenovela.

Foto: Instagram giocatore