L’indiscrezione: Rodriguez vuole solo il Toro. Incontro finito, si andrà a oltranza per chiudere

Incontro terminato da poco, quello tra Milan e Torino per Ricardo Rodriguez alla presenza del suo agente Gianluca Di Domenico. Un summit proficuo, il Torino può aumentare leggermente la proposta di 2 milioni più bonus, il Milan si è detto disponibile ad accontentare Rodriguez, l’intesa sull’ingaggio non sarebbe un problema. Il contratto è in scadenza, si andrà a oltranza con fiducia, Rodriguez non intende almeno per ora valutare altre proposte.

Foto: Zimbio