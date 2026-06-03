L’indiscrezione: Rizzetta-Reggina, entro il weekend il preaccordo

03/06/2026 | 23:45:17

Il gruppo rappresentato da Matt Rizzetta e la Reggina stanno procedendo spediti verso l’accordo per la svolta societaria. Una trattativa che abbiamo anticipato fin dal primo momento, adesso possiamo aggiungere che entro il weekend l’intenzione è quello di firmare il preaccordo in modo da poter completare l’iter nelle settimane successive. Rizzetta tornerà in Italia la prossima settimana e prima terrà una conferenza a Campobasso. In un secondo momento andrà in Calabria, ora la priorità è quella di siglare il preaccordo per poi entrare nella fase operativa.

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