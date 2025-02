L’indiscrezione: Rivaldinho, rilancio dalla Cina

Ieri vi avevamo parlato di una trattativa ben avviata del Trapani per Rivaldinho, attaccante classe 1995 in scadenza di contratto con il Farul (Romania). Operazione programmata per la prossima estate, a parametro zero. Per oggi il Trapani aspettava una risposta da parte del figlio di Rivaldo, ma è arrivata una proposta da parte di un club cinese che milita in Serie A. Il Trapani aveva fatto un’offerta importante e dopo la deadline di oggi non rilancerà.

FOTO: Insagram Rivaldinho