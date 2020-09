Incontro tra pochi minuti per la firma (contratto biennale) del terzino Andrea Rispoli, destinato al Crotone. Il Lecce, che in mattinata aveva anticipato con una nota l’imminente cessione, non chiederà alcun tipo di indennizzo essendo Rispoli in scadenza di contatto. Il Crotone deve solo annunciare gli acquisti del centrocampista Cigarini e dell’attaccante Riviere.

Foto: logo Crotone.