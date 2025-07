L’indiscrezione: Rios resta la prima scelta Roma, serve uno sforzo. Su El Aynaoui…

12/07/2025 | 20:39:38

Ribadiamo: Richard Rios è il numero uno della lista per il centrocampo, ma il pilastro del Palmeiras vuole ancora riflettere e capire se arriveranno proposte dalla Premier. Ma la Roma, dopo aver preannunciato un’offerta da 25 milioni più 5 bonus, ha continuato a lavorare, abbiamo sempre raccontato che il Palmeiras sarebbe partito da una base 30 più bonus. Adesso entriamo in una fase decisiva, la Roma cercherà di avvicinarsi sempre più alle richieste del Palmeiras. Sul dossier El Aynaoui la sua apertura alla Roma passa attraverso la rigidità del Lens che gioca al rialzo. El Aynaoui piace, ma Rios è il profilo preferito per caratteristiche e non solo, la Roma continuerà a lavorare no stop per arrivare alla soluzione. Servono pazienza e prudenza, ma anche celerità perché Rios piace a tanti.

Foto: Instagram Rios