L’indiscrezione: Rios, in Serie A corre solo la Roma. Contatti nella notte

09/07/2025 | 09:33:06

Accostato all’Inter nei giorni scorsi, per la verità in Serie A c’è soltanto la Roma sulle tracce Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000 di proprietà del Palmeiras. Come vi raccontiamo ormai da 48 ore, la Roma si è prima appostata e poi è uscita allo scoperto: ci sono stati contatti diretti nella notte e il desiderio è quello di chiudere rapidamente l’operazione. Nelle scorse settimane ci aveva provato il Porto, ma senza avvicinarsi a quota 30 milioni come sta facendo il club giallorosso. Gasperini stravede per Rios, esattamente come aspetta Wesley. Ma aggiungere un centrocampista di questo spessore sarebbe un passaggio chiave all’interno del mercato Roma con Massara al lavoro per raggiungere tutti gli accordi.

Foto: insta rios