L’indiscrezione: rinnovo Vergara, le cifre e la posizione del Napoli

03/07/2026 | 23:28:08

Antonio Vergara è un talento molto interessante, il Napoli vuole trattenerlo anche perché – malgrado mille voci – nessun club è uscito seriamente allo scoperto. Vergara ha un contratto fino al 2030, guadagna circa 400 mila euro a stagione, merita un adeguamento, si può lavorare per una cifra da circa un milione più bonus. Ma il Napoli non ha fretta, vedremo quando il discorso rinnovo entrerà davvero nel vivo.

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