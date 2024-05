L’indiscrezione: rinnovo Rugani-Juve, entro domani la firma

Daniele Rugani firmerà il rinnovo con la Juventus, come vi abbiamo svelato la scorsa estate e confermato con l’incontro di lunedì scorso a Bologna tra il club e l’agente Davide Torchia. Alla fine sarà un triennale più che un biennale con opzione semplicemente perché il prolungamento per la terza stagione scatterebbe dopo un minimo di presenze. Rugani era stato cercato anche dal Napoli, ma alla fine ha preferito restare alla Juve. La firma arriverà entro la giornata di domani, visto che la prossima settimana Rugani convolerà a nozze e aveva chiesto di formalizzare per tempo.

Foto: Instagram Rugani