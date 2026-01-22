L’indiscrezione: Riccio-Avellino, le visite e il ritorno alla Sampdoria

22/01/2026 | 23:15:15

Alessandro Pio Riccio ha fatto le visite con l’Avellino, ma poi è tornato alla Sampdoria perché gli accordi erano questi. L’Avellino ha deciso di virare su Izzo, esclusiva di sabato scorso, e difficilmente – come spiegato ieri sera – procederà per Pedro Felipe di proprietà della Juventus, avendo chiuso un colpo di spessore per il reparto arretrato come Izzo. Il futuro di Riccio è da scrivere, il 2004 ha diverse richieste ma potrebbe anche restare alla Samp.

foto x sampdoria