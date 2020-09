Quattro giorni fa vi avevamo anticipato la chiusura della trattativa per il trasferimento del centrocampista Alessio Riccardi, classe 2001, in prestito dalla Roma al Pescara. Tutto confermato, Riccardi non entrerà in altre trattative, sarà protagonista in Serie B. Già stasera il suo arrivo a Pescara.

Foto: Twitter Roma.