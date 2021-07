L’indiscrezione: Regini alla Reggina, è fatta. E Federico Ricci sempre più vicino

E’ fatta per Vasco Regini alla Reggina, mercoledì (oggi) doveva essere il giorno giusto per chiudere gli accordi con il difensore svincolato, c’è già stato lo scambio di documenti. Contratto biennale, un profilo voluto da Aglietti. Intanto, si sta sempre più avvicinando Federico Ricci, un colpo importante, sul punto di essere perfezionati gli accordi con il Sassuolo in un discorso che comprende il portiere Turati. Martedì prossimo, invece, si unirà al gruppo anche Karim Laribi.

Foto: Twitter Sampdoria