L’indiscrezione: Reggina, un obiettivo per l’attacco è Alagna. E piace Vuthaj

14/11/2025 | 13:32:53

La Reggina cerca un attaccante per sostituire Adriano Montalto trasferitosi alla Pistoiese. Tra i nomi più apprezzati c’è quello di Fabio Alagna, classe 2000, in uscita proprio da Pistoia e che aveva fatto molto bene con la Vibonese. Alagna ha diverse offerte (anche dal Piacenza) ma vorrebbe avvicinarsi in Sicilia e la Reggina ci sta provando nella speranza (che cresce) di bruciare la concorrenza. Agli amaranto piace Dardan Vuthaj, trentenne albanese in uscita da Chieti e che sta valutando due o tre proposte, compresa quella della Reggina.

Foto: Logo Reggina