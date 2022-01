L’indiscrezione: Reggina, troppi rifiuti. E Orozco bloccato

La Reggina ha degli esuberi che fanno i conti con le decisioni dei diretti interessati di rifiutare (almeno per ora), come minimo di prendere tempo. Il più vicino alla cessione è Federico Ricci, ma prima l’Ascoli deve trovare una sistemazione a Fabbrini. Il centrocampista Faty, rientrato dopo un lungo infortunio, non è convinto di andare in Serie C. Laribi nicchia dinanzi alle proposte di Entella e Triestina. Lo stesso Franco, difensore centrale in uscita, non apre completamente al Messina che lo ha richiesto. Prima le cessioni, poi le entrate. Con il centrocampista Pezzella, ora a Siena ma di proprietà della Roma, ci sono gli accordi ma serve pazienza. E Orozco, esterno offensivo del Lanus, è una telenovela: l’intesa è stata raggiunta da due settimane, con una documentazione pronta, ma l’allenatore argentino si sta opponendo alla cessione.

FOTO: Instagram Orozco