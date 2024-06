L’indiscrezione: Reggina, trattativa in stato avanzato per Mohamed Laaribi

La Reggina vuole rendere sempre più competitivo l’organico in vista del prossimo campionato di Serie D. C’è una trattativa in stato avanzato per Mohamed Laaribi, centrocampista centrale marocchino classe 1993 in uscita dalla Virtus Francavilla. Laaribi ha maturato esperienze importanti in Serie C, non a caso lo stanno cercando Siracusa e Potenza, ma la Reggina confida di anticipare la concorrenza.

Foto: instagram Laaribi