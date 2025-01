Tempistica confermata. Vi avevamo raccontato che oggi sarebbe stato il giorno giusto per l’arrivo a Reggio Calabria dell’attaccante Francesco De Felice. Il ragazzo classe 1996 è in viaggio, entro stasera sarà in città, domani visite e firma per la Reggina. Un nuovo specialista offensivo per le ambizioni della squadra di Trocini che punta alla promozione in Serie C.

Foto: Logo Reggina