L’indiscrezione: Reggina, preso il terzino sinistro Panebianco

10/12/2025 | 13:48:17

Un altro rinforzo per la Reggina. Si tratta del terzino sinistro Antonio Panebianco, classe 2001, atteso proprio in questi minuti. Un’operazione resa necessaria dall’infortunio a Porcino che dovrebbe averne per circa due mesi. Panebianco è cresciuto nel settore giovanile del Catania, ha avuto esperienze con Messina, Livorno, Trapani e Igea Virtus, adesso ripartirà dalla Reggina reduce da tre vittorie consecutive nel girone I di Serie D.