Conferme totali. Ieri vi avevamo anticipato l’operazione in chiusura per la Reggina relativa all’attaccante Francesco De Felice, classe 1996, in uscita dal Sestri Levante. Gli accordi sono stati perfezionati, mancano solo le firme: De Felice è atteso a Reggio nella giornata di lunedì 27 in modo da completare i passaggi burocratici.

Foto: Logo Reggina