L’indiscrezione: Reggina, le ultime su Crisetig, Charpentier e il portiere. Felipe oggi è pista fredda

Il mercato della Reggina sarà importante, sulla scia dell’operazione Menez. Intanto, torniamo su alcuni obiettivi molto caldi e già anticipati: tra Charpentier e il Genoa c’è un accordo che va soltanto formalizzato, in queste settimane ovviamente il club di Preziosi è impegnato nella missione salvezza con un paio di partite davvero delicate (le prossime due). Ma l’attaccante Charpentier, ex Avellino, sarà del Genoa e poi verrà girato in prestito alla Reggina. Ci sono gli accordi totali con il centrocampista Crisetig, bisogna far scivolare ancora quattro o cinque giorni. Per il portiere confermato il ballottaggio tra Viviano e Carnesecchi, quest’ultimo a Trapani ma di proprietà Atalanta. Se la spuntasse Viviano, partirebbe Guarda ma Carnesecchi è un profilo che piace molto. Nei giorni scorsi alcuni siti hanno sottolineato l’interesse per il difensore centrale Felipe: è una pista fredda e non è detto (anzi) che possa riscaldarsi. Ci saranno cessioni dolorose che magari coinvolgeranno qualche protagonista della promozione in Serie B, inevitabile.