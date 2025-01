L’indiscrezione: Reggina, in chiusura l’attaccante De Felice. I dettagli

La Reggina sta per chiudere un’operazione per l’attacco. Si tratta di Francesco De Felice, classe 1996, in scadenza di contratto con il Sestri Levante. La Reggina lo aveva inseguito anche la scorsa estate, ma non era riuscito a chiudere l’operazione. Adesso ci sono gli accordi che verranno perfezionati nelle giornata di domani. De Felice, che è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, firmerà un contratto fino a giugno con rinnovo in caso di promozione degli amaranto in Serie C.

Foto: Logo Reggina