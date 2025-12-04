L’indiscrezione: Reggina, in arrivo il 2007 Leonardo Fanari

04/12/2025 | 17:18:52

La Reggina sta cercando di aggiungere qualche altra pedina per rendere più completo l’organico. C’è una trattativa in stato avanzato per Leonardo Fanari, terzino destro classe 2007 con origini australiane che all’occorrenza può giocare anche a centrocampo. Attualmente Fanari è in forza alla Reggiana, ma potrebbe lasciare il suo attuale club nelle prossime ore, in passato ha avuto anche una parentesi con il Cagliari. Adesso la Reggina sta definendo gli ultimi dettagli in modo da portarlo presto in Calabria.

Foto: Logo Reggina