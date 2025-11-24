﻿L’indiscrezione: Reggina, è fatta per Leonardo Bevilacqua. E si avvicina Zampa

24/11/2025 | 11:06:39

Tre punti pesanti a Enna, la Reggina cerca di risalire nel girone I di Serie D. E procede la rivoluzione sul mercato per consentire all’allenatore Torrisi di avere nuovi rinforzi. È stato raggiunto un accordo con Leonardo Bevilacqua, esterno offensivo classe 2003 e reggino purosangue. Bevilacqua era balzato agli onori della cronaca per il trasferimento alla Juventus circa 8 anni fa, sulle sue tracce c’era anche il Barcellona. Nella sua recente trafila qualche esperienza in Umbria, adesso si libererà dall’Angelana (Eccellenza umbra) per tornare a Reggio, la firma è prevista entro domani. Nel frattempo la Reggina conta di chiudere la trattativa per Enrico Zampa, esperto mediano classe 1992 attualmente a L’Aquila: c’è concorrenza, ma esistono margini per arrivare a un accordo.

Foto: Logo Reggina