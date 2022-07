L’indiscrezione: Reggina, dialoghi con il Monza, piace Gytkjaer

La Reggina ha perso Galabinov per un grave infortunio, rottura del tendine d’achille. Il club amaranto cercava un attaccante prima, lo cerca a maggior ragione adesso. Ci sono dialoghi in corso con il Monza per cercare di capire la fattibilità per Gytkjaer (protagonista la scorsa stagione con gol pesanti) visto che Mancuso è ormai vicino al Como. Lo stesso danese ha altre richieste in B. La ricerca proseguirà altrove, ovviamente, ma i dialoghi con il Monza sono in corso.

Foto: Instagram Monza