L’indiscrezione: Reggina, c’è una promessa del Cagliari. E Gavioli si avvicina al Renate

La Reggina aspetta Giraudo e Pezzella nei prossimi giorni, quindi Orozco in prestito dal Lanus con diritto di riscatto a 4 milioni. Ci sono anche le uscite: il centrocampista Lorenzo Gavioli, di proprietà dell’Inter, andrà probabilmente al Renate che ha scavalcato il Gubbio. Intanto, la Reggina ha una promessa del Cagliari: il difensore centrale Giorgio Altare, classe 1998, verrà liberato nei prossimi giorni quando Mazzarri avrà sia Goldaniga che Ceppitelli. E proprio per questo motivo, aspettando che il Cagliari liberi Altare, la Reggina non approfondisce le piste Coccolo e Dierckx.

Foto: Logo Reggina