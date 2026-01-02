L’indiscrezione: Reggiana, obiettivi Coulibaly e Ignacchiti per il centrocampo

02/01/2026 | 20:07:45

La Reggiana cerca rinforzi per il centrocampo, nel frattempo ha accolto il classe 2004 Martin Suarez proveniente dagli uruguaiani del Montevideo Wanderers, un ragazzo di prospettiva. La Reggiana vuole potenziare ulteriormente quel reparto, ci sono due obiettivi: stiamo parlando di Mamadou Coulibaly, classe 1999 ex Salernitana e attualmente al Suditrol, e di Lorenzo Ignacchiti, 21 anni, di proprietà dell’Empoli e già a Reggio Emilia nella scorsa stagione.

foto sito sudtirol