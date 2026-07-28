L’indiscrezione: Reggiana, non solo Sipos. Accordo biennale con Castagnetti

28/07/2026 | 12:11:20

La Reggiana continua a muoversi. Dopo aver chiuso l’arrivo dell’attaccante Sipos dal Lecco, ha un accordo biennale per il centrocampista Michele Castagnetti, 37 anni da compiere, che ha un contratto in scadenza con il Cesena. Ma, prima di perfezionare l’intesa con il club romagnolo per l’ex Cremonese, la Reggiana deve decidere il futuro di Reinhart. In caso di cessione del classe 2000, si schiuderebbero le porte per Castagnetti per un innesto di esperienza e qualità.

Foto: Sito Cesena