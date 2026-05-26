L’indiscrezione: Reggiana-Dionigi, il ritorno è una partita difficile

26/05/2026 | 22:15:50

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di Davide Dionigi sulla panchina della Reggiana fresca reduce da una dolorosa retrocessione in Serie C. Con tutto il rispetto per chi ha dato simili indiscrezioni, pensiamo che sia una svolta difficile. Non impossibile, ma difficile. Dionigi è reggiano doc, legatissimo alla sua gente, è stato esonerato con la sua squadra salva e in precedenza più vicina alla zona playoff che a quella minata della classifica. Nel club qualcuno di sicuro non l’ha aiutato, dirigenti che sono ancora lì. E l’amore per la sua città non può essere scambiato con l’incoscienza di tornare a lavorare con gente che non l’ha rispettato. Per questo motivo Dionigi aspetta, magari una proposta dalla Serie B.

foto sito reggiana