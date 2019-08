La Reggina sta chiudendo tre operazioni in uscita. Il difensore centrale Redolfi negli ultimi minuti ha detto si alla Vibonese, operazione sbloccata. Il centrocampista Marino classe 1998 è sul punto di firmare per il Fano. Intanto Zibert valuta due proposte: il Bisceglie leggermente in vantaggio sul Monopoli per assicurarsi il centrocampista sloveno.

Foto: Sito Reggina