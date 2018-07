L’indiscrezione: da Rebic e Eysseric il tesoretto. E Pjaca chiodo fisso

La Fiorentina ha preso Gerson (in prestito secco) e Norgaard, ma il mercato non finirà qui. Resta il chiodo fisso dell’esterno offensivo, resta il chiodo fisso Pjaca. E un tesoretto in arrivo può modificare non di poco gli scenari, quello relativo alla cessione di Rebic al Bayern (in alternativa al Manchester United) che frutterà un tesoretto consistente. La Fiorentina aveva concordato una percentuale sulla futura vendita (dal 30 al 50 per cento) e siccome la valutazione di Rebic parte da almeno 40-45 milioni sarebbe un bel gruzzolo. E si può andare in doppia cifra anche per Eysseric che ha estimatori in Francia. La Fiorentina confida ancora che Pjaca mantenga la promessa di indossare la maglia viola, a quel punto insisterebbe con la Juve per il prestito con diritto di riscatto. Ma con un tesoretto in arrivo…