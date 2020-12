L’indiscrezione: Rastelli ribadisce il no all’Ascoli. E resta in lizza solo Sottil

L’Ascoli vive una crisi profonda figlia di una programmazione ormai inesistente. Dopo la salvezza dell’anno scorso, conquistata in extremis, ormai siamo al terzo allenatore (esonerati Bertotto e Delio Rossi). Come già anticipato ieri sera, non ci sono margini per Massimo Rastelli che aveva detto no tre settimane fa e che ha ribadito la sua non disponibilità anche nella serata di ieri.

Il candidato unico, confermiamo, resta Andrea Sottil, non ci sono chance per Sannino (mai contattato direttamente) e neanche per Guido Carboni che aveva sperato in una chiamata. In caso di accordo con Sottil, a lui il compito di rialzare una squadra costruita malissimo.

Foto: Sito Catania