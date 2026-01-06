L’indiscrezione: Raspadori-Roma, call e partita sempre aperta

06/01/2026 | 10:18:00

La Roma gioca a Lecce alle 18, ma nel frattempo lavora sul mercato. Dopo la riunione che vi abbiamo svelato nella giornata di ieri, possiamo aggiungere che in nottata c’è stata una call tra gli agenti di Raspadori e i dirigenti giallorossi. C’è apertura, la Roma vuole giocare la partita fino in fondo (una partita che per Gasperini è iniziata, come anticipato, lo scorso giugno). Una possibile chiave è rappresentata dal fatto che Raspadori vorrebbe avere certezza di andare alla Roma senza il minimo rischio di tornare a Madrid a fine stagione. E proprio per questo la formula può essere rivisitata, di sicuro i dialoghi portano a pensare che il discorso sia in piedi. Magari con un po’ di ritardo rispetto alle richieste di Gasperini, ma comunque in piedi. Oggi la Roma è il club che sta lavorando più di altri su Raspadori, ma a maggior ragione la tempistica diventa essenziale per evitare spifferi o inserimenti. La Roma intanto non ha smesso di pensare a Zirkzee che, come raccontato in un video di ieri, può essere sempre considerato in uscita a maggior ragione dopo la svolta in panchina in casa United. Poi conteranno le intese, ma il futuro dell’ex Bologna resta più che mai in bilico.

