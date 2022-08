L’indiscrezione: Raspadori al Napoli per liberare Pinamonti verso il Sassuolo. Solo conferme

Il trasferimento, ormai imminente, di Giacomo Raspadori al Napoli porterà a quanto vi stiamo raccontando da almeno tre giorni. Ovvero che il Sassuolo prenderà Pinamonti per 20 milioni, dopo averlo bloccato già nelle ultime 48 ore. Il Sassuolo era andato forte sull’attaccante dell’Inter già dal 12 di luglio, ma nelle ultime 48-72 ore aveva perfezionato gli accordi con l’Inter, a conferma che l’Atalanta non era a un passo dalla definizione delle trattativa e che il Sassuolo aveva mosso passi importanti. Anche stamani mattina vi avevamo ricordato quanto la staffetta (Raspadori al Napoli e Pinamonti al Sassuolo) fosse di strettissima attualità dopo quanto il club emiliano aveva fatto già da mercoledì’ in poi.

Foto: Twitter Empoli