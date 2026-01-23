L’indiscrezione: Ranieri non è incedibile. Sondaggi di Torino e Lazio

23/01/2026 | 11:25:16

Luca Ranieri non è più incedibile in casa Fiorentina, ne abbiamo parlato martedì scorso a Passione Fiorentina. Nelle ultime settimane ha perso sia la fascia di capitano che la titolarità. I viola stanno sondando anche piste straniere a prescindere da Ranieri, ma se partisse anche il difensore centrale classe 1999 ci vorrebbero due operazioni in entrata. Situazione da monitorare, uno scambio potrebbe sbloccare la situazione, nelle ultime ore c’è stato un sondaggio del Torino e vedremo se i granata insisteranno. Anche la Lazio ha chiesto informazioni, Ranieri può diventare uno dei candidati in caso di uscita di Romagnoli. Quest’ultimo ha chiesto la cessione all’Al-Sadd, la Lazio vorrebbe convocarlo per la partita di domani a Lecce, situazione tesa.

Foto: Instagram Fiorentina