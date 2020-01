L’indiscrezione: Pro Vercelli, è fatta per il difensore Sportelli dal Torino

La Pro Vercelli ha praticamente chiuso l’operazione per l’arrivo di Moris Sportelli. Il giovane difensore, classe 2000, arriverà dal Torino. Il 19enne si appresta a vivere da protagonista i prossimi sei mesi in Serie C.