L’indiscrezione: prestito di un anno e mezzo, Edera verso il sì alla Stella Rossa

Simone Edera e la Stella Rossa: una pista a sorpresa di un mese fa, a quei tempi l’esterno offensivo del Toro non l’aveva presa in considerazione. Adesso sì, con una certa convinzione, al punto che già entro mercoledì o giovedì potrebbe sciogliere le riserve. Operazione in prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto e percentuale da eventuale futura vendita a favore del Toro. Edera aveva ricevuto alcuni sondaggi da Parma e Monza, ma ora la Stella Rossa si può concretizzare davvero.

Foto: Instagram personale