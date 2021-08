L’indiscrezione: pressing West Ham, ma Luca Pellegrini vuole restare alla Juve

Il West Ham è andato in pressing stamattina per Luca Pellegrini, ma la decisione dell’esterno bianconero è quella di restare alla Juve. Dall’Inghilterra era arrivata una proposta allettante, apprezzate le sue qualità, mentre non ci sono stati riscontri sulla Sampdoria. In questo momento Pellegrini è la prima alternativa ad Alex Sandro, in ogni caso la sua volontà resta quella di continuare la sua esperienza in bianconero, nella speranza di poter trovare visibilità.

Foto: Instagram Luca Pellegrini