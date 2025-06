L’indiscrezione: pressing Verona per l’attaccante Arezo. E su Alvaro…

17/06/2025 | 00:05:39

Il Verona ha messo gli occhi da qualche giorni sull’attaccante uruguaiano Matias Arezo, classe 2002, di proprietà del Gremio. Anche in giornata sono andati avanti i dialoghi con il club brasiliano, ci sono margini per arrivare a un’intesa in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda Pedro Alvaro, difensore centrale in scadenza con l’Estoril, la trattativa non ha portato fin qui a un punto di svolta.

Foto: sito Hellas